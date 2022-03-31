2022/03/31 | 09:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداعيات الحرب، والصراع على البقاء ما بعدها...أصدقاء يواجهون تحديات الزمن والفساد، فانتازيا، وجوقة، وبقع ضوء...كوميديا خفيفة، والمزيد من حكايات الشام الافتراضية...إليكم أبرز عناوين القصص التي ترويها الدراما السورية العائدة بقوة في موسم رمضان 2022.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبرز ما ستشاهدونه في الدراما السورية العائدة بقوة خلال موسم رمضان 2022) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبرز ما ستشاهدونه في الدراما السورية العائدة بقوة خلال موسم رمضان 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).