المالية النيابية تستضيف وزير الكهرباء

2022/03/31 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، عزمها استضافة وزير الكهرباء ماجد حنتوش والكادر المتقدم للوزارة.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "اللجنة المالية برئاسة الكعبي تستضيف وزير الكهرباء ماجد حنتوش والكادر المتقدم".

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