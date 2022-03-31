أسعار النفط تنخفض أكثر من 6 دولار للبرميل

2022/03/31 | 09:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، أكثر من 6 دولارات للبرميل، حيث تدرس الولايات المتحدة تحرير ما يصل إلى 180 مليون برميل من احتياطيها البترولي الاستراتيجي، على مدى عدة أشهر، لتهدئة أسعار الخام المتصاعدة.وأفادت وكالة “رويترز”، اطلعت عليها “النعيم نيوز”، أن “أسعار العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 5.15 دولارات أو 4.54% إلى 108.30 دولار […]

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