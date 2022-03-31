2022/03/31 | 09:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bTF9MaW2RIA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فعاليات شعرية وغنائية وتمثيلية في مهرجان الحب والسلام بذي قار) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فعاليات شعرية وغنائية وتمثيلية في مهرجان الحب والسلام بذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).