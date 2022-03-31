اليوم.. أربع مواجهات مهمة في بطولة الناشئين للطائرة

2022/03/31 | 09:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تقام، اليوم الخميس، أربع مواجهات ضمن منافسات بطولة أندية العراق للناشئين تولد 2005-2006 التي تحتضنها قاعة العباس في مدينة كربلاء المقدسة بمشاركة ثمانية أندية.ففي تمام الساعة العاشرة صباحاً يلتقي فريقي الحدباء والزعفرانية لحساب المجموعة الثانية وفي المجموعة ذاتها يواجه فريق الرميثة منافسه نفط ميسان في الساعة الثانية عشر ظهرا.وفي المجموعة الأولى، […]

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أربع مواجهات مهمة في بطولة الناشئين للطائرة أولاً على ايرث نيوز.

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