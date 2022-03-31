لم يعد لأي شعب ما صار للحكام... - محمد الحنفي

2022/03/31 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي الحكام...هم الحكام...هل يدرون...ما يفعلون...بالشعب...في أي وطن...والحكام...هم الحكام...يبيحون...لأنفسهم...ما لا يبيحونه...لأي شعب...من شعوب الأرض...ينهبون الثروات...يرفعون...أسعار الماء...أسعار الكهرباء...كل الأسعار...كل الضرائب...على أبناء...على بنات الكادحين...يخففون...على الأثرياء...الضرائب العامة...



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