2022/03/31 | 09:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجهت النائبة عالية نصيف، سؤالاً برلمانياً لوزير النقل بشأن عقد لشركة سكك حديد العراق مع شركة إيطالية، بحسب وثائق صادرة عن مكتب نصيف.واطهرت وثائق أخرى اطلعت عليها وكالة ايرث نيوز، تقديم النائبة عالية نصيف سؤالاً برلمانياً لرئيس سلطة الطيران المدني بشأن إجراءات التعاقد مع الحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي.

ظهرت المقالة بالوثائق..



سؤال برلماني لوزير النقل ورئيس سلطة الطيران المدني أولاً على ايرث نيوز.

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