أنباء عن إمكانية إقصاء أحد المنتخبات المتأهلة سلفا لمونديال قطر

2022/03/31 | 09:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت تقارير صحفية، أن المنتخب الإيراني لكرة القدم يواجه خطر الاستبعاد من المشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر، بعد منع السيدات من حضور مباراة إيران وضيفها لبنان في التصفيات.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية “إيسنا” أمس الأربعاء، بأن “حوالي 2000 امرأة إيرانية اشترين تذاكر مباراة إيران ولبنان، تواجدن في محيط ملعب الإمام الرضا […]

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