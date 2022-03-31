ويل سميث وكريس روك.. من ربح معركة الرأي العام؟

2022/03/31 | 09:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انحاز معظم الأميركيين إلى جانب الممثل الكوميدي كريس روك بعد صفعه من الفنان ويل سميث في حفل توزيع جوائز الأوسكار الاثنين، بحسب موقع "ذا هيل".

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