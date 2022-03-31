اراضي غير صالحة للزراعة في كربلاء تتحول الى مشروع استراتيجي لانتاج اللحوم والاسماك تغذي السوق العراقية

2022/03/31 | 09:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حولت العتبة الحسينية المقدسة مئات

الدونمات من الاراضي الغير صالحة

للزراعة الى مشروع لانتاج الاسماك

واللحوم

ونقل مراسل وكالة نون الخبرية ان امين

عام العتبة الحسينية الاستاذ حسن رشيد

العبايجي زار مشروع

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