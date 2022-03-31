ندوة حول طريق الحرير في كربلاء

2022/03/31 | 09:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد ديوان كربلاء الثقافي ندوة حول

اهمية طريق الحرير للعراق ، وذلك يوم

الأربعاء المصادف ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٢ بحضور

نخبة من الأساتذة والمثقفين ووجهاء

مدينة كربلاء المقدسة.

واشتملت الندوة على نقاشات معمقة حول

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