هل يمكن فعلًا أن يُتهم فلاديمير بوتين على أنه مجرم حرب؟

2022/03/31 | 10:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجرم حرب، هذا هو الوسم الذي يتم صفعه على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن.يغطي المصطلح مجموعة من الجرائم واستهداف المدنيين عمدًا على يتقدمها ، وقد نفت روسيا مرارًا وتكرارًا أنها تلاحق أهدافًا مدنية.لكن هناك أدلة كثيرة تثبت عكس ذلك.

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