2022/03/31 | 10:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدم النائب فالح الخزعلي، طلباً نيابياً لتشكيل لجان لمراقبة واحصاء القوات الاميركية والتركية في العراق.وبحسب وثائق اطلعت عليها وكالة ايرث نيوز، قدم الخزعلي طلباً لرئاسة البرلمان مرفقاً بتواقيع لعدد من النواب لتشكيل لجان خاصة بمراقبة واحصاء القوات الاميركية والتركية في العراق.

ظهرت المقالة بالوثائق..



طلب نيابي لتشكيل لجان لمراقبة واحصاء القوات الاميركية والتركية في العراق أولاً على ايرث نيوز.

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