انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق - عاجل

2022/03/31 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، انخفاضاً بالأسواق المحلية العراقية.

ورصد شبكة مراسلو (بغداد اليوم) أسعار الصرف بحسب محال الصيرفة المنتشرة بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات الأخرى، حيث كانت الأسعار كالتالي:

بغداد

البيع 147.500 دينار

الشراء 146.500 دينار

الشمال

البيع 147.750 دينار

الشراء 146.750 دينار

الجنوب

البيع 147.750 دينار

الشراء 146.750 دينار

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