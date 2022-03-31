النزاهة تكشف تفاصيل الحكم على محافظ بابل

2022/03/31 | 10:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمتين أصدرتا قراري الإدانة بعد اطلاعهما على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّتين.

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