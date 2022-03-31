الديوانية تكشف عن خطتها الأمنية الخاصة برمضان

2022/03/31 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الديوانية

كشفت شرطة محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، عن إعداد خطة أمنية خاصة لشهر رمضان ستشارك فيها جميع التشكيلات الأمنية التابعة الى قيادة الشرطة.

وقال المنسق الإعلامي لقيادة شرطة المحافظة رحيم عودة في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "قيادة شرطة الديوانية أعدت خطة أمنية خاصة لشهر رمضان المبارك ستشارك فيها جميع التشكيلات التابعة لقيادة شرطة المحافظة".

وأضاف أن "هذه الخطة ستشترك أيضاً فيها بقية الأجهزة الأمنية التابعة للأجهزة الأخرى وتهدف إلى حماية المواطنين ودور العبادة والأماكن العامة التي يتواجد بها المواطنين بعد أوقات الإفطار ".

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