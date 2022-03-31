الذهب بصدد تسجيل أكبر مكاسب فصلية له منذ سبتمبر 2020

2022/03/31 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار الذهب، تراجعات محدودة في جلسة، اليوم الخميس، في حين يتجه المعدن الأصفر لتحقيق أكبر مكاسب فصلية له منذ سبتمبر 2020، وذلك في ظل استمرار الحرب الأوكرانية الروسية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1921.55 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:07 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1925 دولاراً.

وخلال الربع الحالي، ارتفع الملاذ الآمن بحوالي 5%، وبـ 0.7% منذ بداية الشهر.

ويعد الذهب مخزناً آمناً للقيمة في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وينظر إليه على أنه تحوط ضد زيادة التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

الى ذلك تراجعت أيضا الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 24.59 دولار للأونصة، لكنها في طريقها لتحقيق أفضل ارتفاع فصلي منذ يونيو حزيران 2021.

وهبط البلاتين 0.8% إلى 982.22 دولار، لكنه يتجه لتحقيق أكبر مكسب فصلي منذ مارس آذار 2021.

وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 2259.76 دولاراً، لكنه في طريقه لتسجيل أكبر قفزة ربع سنوية له منذ سبتمبر أيلول 2020.

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