 نائب: مبادرة الإطار “ستكسر” الأبواب المغلقة ولن توصدها بوجه احد

2022/03/31 | 10:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اكد النائب وعضو ائتلاف دول القانون جواد الغزالي، الخميس، ان فشل جلسة البرلمان للمرة الثانية ستؤدي الى فتح أبواب الحوار المغلقة وستنهي حالة الجمود السياسي.وقال الغزالي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “الصورة باتت واضحة أمام التحالف الثلاثي وخصوصاً بعد استمرار فشل البرلمان بتحقيق نصاب الجلسة دون الإطار التنسيقي للمرة الثانية لتمرير رئيس الجمهورية”.[…]

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