الحشد الشعبي يشرع بعملية تأمين سواحل نهر ديالى وصولاً الى قرى شمال المقدادية

2022/03/31 | 10:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، الشروع بعملية تأمين سواحل نهر ديالى وصولاً الى قرى شمال المقدادية في محافظة ديالى.وذكر بيان لإعلام الحشد، ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “قوة من لواء نداء ديالى و24 في الحشد الشعبي، شرعت بعملية تأمين سواحل نهر ديالى من قرى شروين وصولاً الى قرى شمال المقدادية”.وأضاف البيان […]

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