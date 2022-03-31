2022/03/31 | 10:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمقتل امرأة داخل منزلها في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد، بعد محاولة عصابة سرقة منزلها.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "امرأة قُتِلَت داخل منزلها في منطقة المشتل، والقوات الأمنية أجرت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".وأوضح، أن "خمسة أشخاص دخلوا إلى دار الضحية ضمن منطقة المشتل عن طريق دار اخر ملاصق لهم قيد الانشاء بدافع السرقة،

وتمت ملاحظتهم من قبل صاحب الدار".وأضاف، أن "المجموعة المسلحة قامت بإطلاق النار بشكل عشوائي داخل الدار، ما أسفر عن مقتل زوجة صاحب الدار، فيما تمكنت المجموعة من الفرار الى جهة مجهولة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. عصابة تحاول سرقة منزل وتقتل امرأة بداخله (صور)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد.. عصابة تحاول سرقة منزل وتقتل امرأة بداخله (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).