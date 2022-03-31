الخطوط الجوية البريطانية تلغي عشرات الرحلات بسبب مشكلة فنية

2022/03/31 | 10:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تم إلغاء ما لا يقل عن 50 رحلة جوية من وإلى مطار هيثرو بلندن، اليوم الخميس، وذلك بعد إلغاء عشرات الرحلات يوم أمس الأربعاء بسبب “مشكلة فنية” تواجهها الخطوط الجوية البريطانية.وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 5000 من عملاء الخطوط الجوية البريطانية سيواجهون اضطرابا في رحلاتهم اليوم، بالإضافة إلى عشرات الآلاف […]

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