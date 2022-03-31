قرار من محكمة تركية حول المتهمين بقتل خاشقجي

2022/03/31 | 10:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب مدع تركي، الخميس، وقف المحاكمات الغيابية للمشتبه فيهم بالضلوع في عملية اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وتسليم المحاكمة إلى السلطات السعودية.

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