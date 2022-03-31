النزاهة توضح تفاصيل قراري حكم بحق محافظ بابل السابق

2022/03/31 | 10:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الخميس، عن صدور حكمين غيابيَّين

بالحبس الشديد بحقِّ المُدان مُحافظ

بابل السابق، مُبيّنةً أنَّ مجموع

مدَّة الحكمين الصادرين بلغ (7) سنواتٍ.

وذكرت الهيئة في بيان صح

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