بوسكتس يقارن بين تشافي وجوارديولا

2022/03/31 | 11:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد قائد فريق برشلونة سيرجيو بوسكيتس، أن هناك أوجه شبه بين الحقبة الحالية تحت قيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز، وحقبة البلوجرانا تحت قيادة بيب جوارديولا.وقال بوسيكتس في تصريحات أدلى بها لإذاعة “RAC1” الإسبانية، “أعتقد أنني في واحدة من أفضل لحظاتي الكروية، أكثر من أي شيء آخر لأن الفريق يعمل، أنت تلعب بشكل […]

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