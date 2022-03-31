دولة القانون يكشف عن مبادرة ستسلم باليد إلى الصدر.. ما فحواها؟ - عاجل

2022/03/31 | 11:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف الجبوري، اليوم الخميس، ان مبادرة زعيم الائتلاف نوري المالكي تمت بلورتها وستعلن اليوم او غدا امام الرأي العام فيما سيتم تسليمها لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وباقي الأطراف السياسية للرد عليها قبل جلسة البرلمان المقبلة.

وقال الجبوري لـ (بغداد اليوم) ان "الحوارات حول المبادرة ستسبق الجلسة وعليه قد يكون هناك حل في غضون ايام قليلة قبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة بعد أربعة أيام تقريبا"، لافتاً الى ان "الجلسة ستكون بين الرابع والسادس من الشهر الحالي وعليه فنحن نتأمل ان يأخذ الشركاء بالمبادرة لانهاء الانسداد السياسي".

وأضاف ان "اجتماعاً عقد بين الإطار التنسيقي وأطراف أخرى لتهيئة المبادرة للاعلان امام الكتل الاخرى ليكون بعدها النظر بالحلول اللازمة، لذلك حتى نصل إلى موعد جلسة انتخاب الرئيس والأمور تمضي وفق ما متفق عليه".

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