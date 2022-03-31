من 3 محاور.. الحشد الشعبي يقتحم

2022/03/31 | 11:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أكد الحشد الشعبي، اليوم الخميس، اقتحام زور نهر ديالى من 3 محاور ضمن قاطع شمال شرق ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "تشكيلات قتالية من لوائي نداء ديالى و24 في الحشد الشعبي اقتحمت زور نهر ديالى ضمن قاطع شمال قضاء المقدادية من 3 محاور رئيسية لتعقب خلايا ومضافات داعش".

واضاف الحسيني، ان "العملية تجري ضمن حدود نهر ديالى بمسافة 10كم وهي الاكثر تعقيدا بسب كثرة الاشجار التي تستغل من قبل داعش في الاختباء وانشاء المضافات والاوكار السرية مؤكدا بان العملية تمثل المرحلة الثانية من خطة تامين زور نهر ديالى والتي بدأت من قرى شروين شرق ديالى وصولاً الى قرى شمال المقدادية في قاطع شمال شرق ديالى".

واشار الى ان "تامين زور نهر ديالى من جهة شمال المقدادية ستوفر غطاء امني لأكثر من 20 قرية محررة وتمنع اي خروقات او حالات تسلل ليلية".

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