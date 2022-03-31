القبض على متهم  بالدگة العشائرية في بغداد

2022/03/31 | 11:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة بغداد، اليوم الخميس، عن القاء القبض على متهم بالدكة العشائرية في منطقة حسينية الزهور.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها القت القبض على شخص خلال قيامه بالدگة العشائرية في منطقة حسينية الزهور وجد بحوزته بندقية كلاشنكوف”.واضافت انه “تم ايداعه في التوقيف تمهيداً لعرضه امام القضاء […]

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