غبار ودرجات حرارة مرتفعة.. هل دخل العراق في أجواء الصيف؟

2022/03/31 | 11:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

حددت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أسباب ارتفاع درجات الحرارة في العراق، فيما توقعت تصاعدًا تدريجيًا في الحرارة خلال المدة المقبلة.

قلة الغطاء النباتي والأمطار والافتقار للأحزمة الخضر والجفاف وكذلك جرف الأراضي كل هذه أسباب لارتفاع درجات الحرارة

ومنذ الأربعاء 30 آذار/مارس ظهرت ملامح الصيف من خلال أجواء حارة شهدتها أغلب مناطق البلاد.

ويقول مدير إعلام الهيئة عامر الجابري للصحيفة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "البلاد تتعرض حاليًا لكتل هوائية دافئة أدت إلى ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، متوقعًا أن "تصل غدًا الجمعة إلى 30 درجة مئوية".

وفصل الربيع الحالي ـ والكلام للجابري ـ من المتوقع أن "يشهد تقلبات جوية، مع وجود فرص لهطول الأمطار وصولاً إلى منتصف أيار/مايو المقبل لكنها قليلة".

والعراق يعتبر من الدول الأكثر هشاشة وعدم الاستقرار بسبب التغير المناخي، والفعاليات المؤثرة في البيئة التي تنتج عنها غازات الكاربون والغازات الدفيئة الأخرى التي تكون سببًا في الاحتباس الحراري، وعليه بات جليًا ملاحظة موجات الجفاف وأثرها السلبي في مصادر المياه والحياة العامة وتدهور الأراضي الزراعية.

ويؤكد الجابري أنّ "البلد يعاني مشكلات عدة تؤثر في ارتفاع درجات الحرارة أبرزها قلة الغطاء النباتي والأمطار والافتقار للأحزمة الخضر والجفاف، وكذلك جرف الأراضي وانبعاثات الغازات وكثرة المركبات".

ولفت الجابري إلى أنّ "هشاشة الأرض في المنطقة الغربية، ساعدت أيضًا على تكون موجات الغبار والعواصف الترابية التي شهدها البلد مؤخرًا، على الرغم من أنَّ الكتل الهوائية لم تكن بتلك الشدة".

من جانبه، أكد المتنبئ الجوي، صادق عطية، أن أجواءً صيفية حلّت على العراق في 29 آذار/مارس، أي يوم الثلاثاء الماضي.

وقال العطية في منشور على "فيسبوك"، إنه "اعتبارًا من يوم الثلاثاء، دخول كتلة هوائية دافئة إلى حارة تؤثر في عموم مدن البلاد، مبينًا أنها "تسبب بارتفاع درجات الحرارة وأجواء صيفية في الجنوب ودافئة في باقي مدن البلاد".

واليوم، أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعدًا للغبار بداية الأسبوع المقبل.

وقال بيان للهيئة، إنّ "طقس البلاد ليوم غد الجمعة 1 نيسان/أبريل سيكون صحوًا يتحول تدريجيًا إلى غائم جزئي وأحيانًا إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوًا مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق بعموم البلاد".

وأضاف البيان، أنَّ "طقس يوم السبت سيكون غائمًا جزئيًا وأحيانًا غائمًا في جميع مناطق البلاد، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين سترتفع قليلًا عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد ".

وطقس يوم الأحد سيكون غائمًا جزئيًا إلى غائم ويتحول تدريجيًا إلى صحو في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحوًا مع بعض الغيوم، وغائمًا جزئيًا إلى غائم في المنطقة الجنوبية، وفقًا للهيئة، أما "درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، في حين سترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

توقعت هيئة الأنواء الجوية أن تتصاعد الغبار في مطلع نيسان/أبريل

وأوضحت الهيئة أنّ "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل، سيكون غائمًا جزئيًا وأحيانًا غائمًا بعموم البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

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