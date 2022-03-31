بينهم منتحل صفة ضابط.. القبض على 7 متهمين في بغداد

2022/03/31 | 11:18 - المصدر: السومرية نيوز

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خلية الاعلام الامني============عمليات بغداد: القاء القبض على (٧) متهمين بينهم ثلاث إرهابيين ومتاجرة بالاعضاء البشرية مع منتحل صفة ضابط============تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان الكريم وتعزيزاً للإمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة، نفذت قطعات عمليات بغداد مسندة بجهد استخباري مميز ومعلومات دقيقة بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادة العمليات استباقية تعرضية في عموم قواطع المسؤولية نتج عنها، القاء القبض على (٧) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم ثلاث متهمين وفق المادة ٤/١ ارهاب، و"متاجرة " بالاعضاء البشرية، ومتهم اخر بإنتحال صفة ضابط ومزور، جاء ذلك بعد اجراء عدد من الممارسات الامنية التي تمثلت بعمليات البحث والتفتيش الدقيق للعجلات والاشخاص ونصب السيطرات المفاجئة في مختلف قواطع المسؤولية في جانبي الكرخ والرصافة.

تم تسليم الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الحهات ذات الاختصاص لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم.===========31 اذار 2022

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