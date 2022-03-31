التخطيط تتوقع وصول سكان العراق إلى 80 مليون نسمة

2022/03/31 | 11:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التخطيط، أن عدد سكان العراق بلغ واحد واربعين مليوناً و190 ألف نسمة، بحسب إحصائية الوزارة للعام الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن هذه الزيادة طبيعية، اذ يبلغ عدد سكان بغداد وفق الإحصائية نحو تسعة ملايين نسمة والموصل اربعة ملايين والبصرة ثلاثة ملايين نسمة، متوقعاً ان يصل عدد سكان العراق، بحلول عام 2050 الى ثمانين مليون نسمة.



لكنه أشار الى انخفاض مؤشر الولادات.

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