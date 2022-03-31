2022/03/31 | 11:25 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المائدة العراقية في رمضان | صباحك عراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: frXyFVXQL4I
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المائدة العراقية في رمضان | صباحك عراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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