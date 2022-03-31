الاستخبارات تفكك خلية ارهابية مكونة من اربعة عناصر في ديالى وصلاح الدين

2022/03/31 | 11:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، عن تفكيك خلية ارهابية مكونة من اربعة عناصر في محافظتي ديالى وصلاح الدين.وذكرت الوكالة في بيان، ورد لايرث نيوز، أن “مفارزها تمكنت من تفكيك خلية ارهابية مكونة من اربعة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي وتقوم بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر عصابات […]

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