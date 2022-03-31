زيلينسكي: قواتنا تستعدّ لخوض معارك جديدة في شرق أوكرانيا

2022/03/31 | 11:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أنّه لا يصدّق التعهّدات التي أطلقتها روسيا بشأن تقليص عملياتها العسكرية في بلاده، مشيراً إلى أنّ قواته تتحضّر لخوض معارك جديدة في شرق البلاد.

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