إيران قد تستبعد من مونديال

2022/03/31 | 11:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير إعلامية، أن هناك احتمالا

لمشاركة منتخب إيطاليا في نهائيات

مونديال "قطر 2022"، مشيرة إلى أن ذلك

يتوقف على استبعاد إيران المتأهلة سلفا

للعرس الكروي العالمي.

وكان منتخب إيطاليا حديث وسائل ال

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