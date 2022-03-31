اعتقال مسافر في مطار بغداد الدولي بعد تقديم

2022/03/31 | 11:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلتقلت الجهات المختصة في مطار بغداد

الدولي، اليوم الخميس، مسافرا بعد

تقديم "إقامة ألمانية مزورة".

وقالت ادارة المطار في بيان إنه

"بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١ تم إلقاء القبض على

مسافر كان يروم السفر عبر الخطوط

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