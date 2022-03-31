بالصور.. فتح عدد من الشوارع المغلقة في بغداد

2022/03/31 | 11:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم

الخميس، فتح عدد من الشوارع في مناطق

متفرقة من العاصمة.

وقال إعلام القيادة في بيان صحفي ، إنه

"تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك وما

تتضمنه لياليه من حركة ونشاطات وأمسي

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