على الدولة الاهتمام بالثقافة ورعاية المثقفين من أجل عراق متقدم ومتطور - فلاح أمين الرهيمي

2022/03/31 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن الدول المتقدمة والمتطورة هي التي تهتم برعاية الثقافة والمثقفين وتكون نسبتهم بين الشعب كبيرة جداً والعراق الجديد من أجل أن يجتاز مرحلة التأخر والسير في ركاب الدول المتقدمة مطلوب منه الاهتمام ورعاية الثقافة والمثقفين لأنهم يمثلون النخبة الممتازة التي تخلق النص الهادف الذي يخلق ويحفز الوعي الفكري في المجتمع وفق رؤية جديدة تتجاوز الواقع المتأخر الثابت والجامد نحو الأفضل عندما يكون النص جيد ويترك أث ......





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