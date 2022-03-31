علاقات البلدين لم تتأثر بتغيير الأنظمة / واشنطن فشلت في الوقيعة بين روسيا والهند - رشيد غويلب

2022/03/31 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب تعود العلاقات الروسية – الهندية وطبيعتها الاستثنائية الى عقود الحرب الباردة عندها تبنت الهند غير المنحازة نوعًا من التضامن مع الاتحاد السوفيتي.



وجاءت هذه العلاقة حينها كرد على العلاقات الوثيقة التي ربطت الولايات المتحدة وباكستان، ومن جانب آخر تعويضا للقطيعة بين الاتحاد السوفيتي السابق والصين.



وتكتسب هذه العلاقات أهمية استثنائية مرة أخرى.في حين أخطأ الغرب في تصور ان سياسة العقوبات التي ينته ......





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