بمناسبة الذكرى ال 91 لميلاد الحزب الشيوعي العراقي - فلاح أمين الرهيمي

2022/03/31 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي نتيجة للتأثير الأممي العميق الذي أحدثته ثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى عام/ 1917 في روسيا حيث بدأ الوعي الاشتراكي والأفكار الماركسية تتغلغل بين صفوف المثقفين الثوريين العراقيين وشكلوا عدد من الحلقات الماركسية في العشرينيات من القرن الماضي وقد حاول جماعة من الماركسيين العراقيين الأوائل تأسيس أول منظمة شيوعية قبيل تأسيس الحزب الشيوعي العراقي في محاولة لم تنجح لأنه لم تنضج الظروف الموضوعية لنشوء حركة ......





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