2022/03/31 | 11:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: E3e_FfGlMXI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الاعلام العرب في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الاعلام العرب في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).