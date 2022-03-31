2022/03/31 | 11:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … دعت وكالة الطاقة الدولية ، اليوم الخميس، الى عقد اجتماع وزاري طارئ غدا الجمعة لمناقشة حالة سوق النفط، واتخاذ قرار بشأن إمكانية الإفراج عن مزيد من براميل النفط الخام من احتياطيات الوكالة.وقالت المتحدثة باسم وزيرة الطاقة النيوزيلندية ميجان وودز، إن الدول الأعضاء في الوكالة ستجتمع لاتخاذ قرار بشأن سحب جماعي من مخزونات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة الدولية تدعو إلى اجتماع وزاري طارئ لمناقشة سوق النفط) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة الدولية تدعو إلى اجتماع وزاري طارئ لمناقشة سوق النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).