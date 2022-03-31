2022/03/31 | 11:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الدكتور نبيل جاسم: اللجنة الدائمة ناقشت القضية الفلسطينية وآلية مواجهة الفكر المتطرف » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 11:35

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