عيون تلسكوب “هابل” ترصد “نجمة الصباح” الأكبر حجما من الشمس

2022/03/31 | 11:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رصد التلسكوب الفضائي “هابل” أبعد نجم شوهد على الإطلاق وأُطلق عليه اسم “إيرندل”، إذ استغرق ضوؤه 12.9 مليار سنة ليصل إلى الأرض.ويقدّر العلماء أنّ حجم النجم الذي ينافس أكبر النجوم المعروفة، يفوق حجم الشمس بما لا يقل عن 50 مرة، وهو كذلك أكثر سطوعاً منها بملايين المرات.أما النجم السابق الذي سجل […]

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