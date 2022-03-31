المدعي العام التركي يطلب تعليق محاكمة 26 متهما سعوديا بقضية مقتل خاشقجي ونقلها للسعودية

2022/03/31 | 11:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب المدعي العام في تركيا، الخميس، تعليق محاكمة 26 شخصا "غيابيا" بقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول العام 2018.

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