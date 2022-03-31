تفكيك خلية ارهابية مكونة من 4 إرهابيين بمحافظتين

2022/03/31 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، تفكيك خلية ارهابية مكونة من (4) ارهابيين تقدم الدعم اللوجستي لعصابات داعش بمحافظتي ديالى وصلاح الدين.

وذكرت الوكالة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تاكيداً لجهودها في ملاحقة العصابات الارهابية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تفكيك خلية ارهابية مكونة من اربعة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (4/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي تقوم بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر عصابات داعش المتواجدين بمحافظتي ديالى و صلاح الدين".

وأضاف البيان، أن "العملية تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص ومتابعة دامت لعدة ايام قطفت ثمارها بالقصاص من ثلاثة منهم بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين والربع في محافظة ديالى ".

وتابع: "حيث تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف بانتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية و المواطنين واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم لينالوا جزائهم العادل".

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