انطلاق عملية امنية في حوض ديالى وصولاً الى المقدادية

2022/03/31 | 11:47 - المصدر: قناة التغيير

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أفاد مصدر أمني أن قوات الأمن شنت حملة تفتيش وملاحقة في مناطق جلولاء بحثا عن مفارز ومصادر العبوات الناسفة.

وقال المصدر إن العملية شملت تمشيط البساتين والطرق النيسمية والزراعية في مناطق قرى شروين وصولاً الى شمال المقدادية على خلفية الهجمات بالعبوات الناسفة التي استهدفت مزارعين ورعاة غنم، بالإضافة الى تأمين سواحل نهر ديالى.

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