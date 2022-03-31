الحمامي: مبادرة إطارية للخروج من الاختناق السياسي

2022/03/31 | 11:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الإطار التنسيقي عن عزمه طرح مبادرة خلال الساعات المقبلة لإيجاد حل للخروج من الانسداد السياسي.

وقال عضو الإطار التنسيقي عارف الحمامي أن عدد نواب الإطار التنسيقي الآن ازداد عما كان عليه خلال الجلسة الأولى، مبيناً أن هناك مبادرة من الإطار سوف تُطرح خلال الساعات المقبلة لإيجاد حل للانسداد السياسي في العملية السياسية، سيتم بلورتها داخل قوى الاطار، ومن ثم تعرض على القوى الأخرى.



وتوقع أن تتأجّل جلسة اختيار رئيس الجمهورية إلى الأسبوع المقبل قبل انتهاء المدة الدستورية.

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