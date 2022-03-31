ما هي منطقة حظر الطيران؟ لماذا يتردد الغرب في فرضها؟ ولماذا يواصل الأوكرانيون المطالبة بها؟

2022/03/31 | 12:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الحكومات الغربية إلى إغلاق الأجواء وفرض منطقة حظر طيران فوق البلاد.ستضع منطقة حظر الطيران حداً لتفوق القوة الجوية الروسية، وستمنع الطائرات الروسية من قصف المدن الأوكرانية وستسمح للمدنيين بالفرار من الصراع بأمان أكبر.

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