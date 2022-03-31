الاستخبارات العسكرية تطيح بتاجر مخدرات في نينوى

2022/03/31 | 12:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، عن الاطاحة بتاجر مخدرات في محافظة نينوى.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن انه “وبمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ والتي اكدت محاولة احد تجار المخدرات لادخال كمية منها الى قضاء تلعفر غربي نينوى، وعلى ضوء تلك المعلومات، تم نصب كمين محكم له في […]

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