عالية نصيف توجه أسئلة برلمانية الى وزير النقل حول (عقد استشاري) مع شركة إيطالية

2022/03/31 | 12:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّهت النائبة عالية نصيف أسئلة

برلمانية الى وزير النقل حول العقد

الاستشاري المبرم بين الشركة العامة

لسكك الحديد وشركة (PEG) الإيطالية .

وتضمنت الأسئلة استفسارات حول :" أسباب

طلب ‏استثناء التعاقد مع

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